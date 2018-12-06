Лукашенко анонсировал встречу с Путиным на следующей неделе

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он планирует на следующей неделе провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

«На следующей неделе мы встречаемся с президентом России. И расставим все точки над «и», чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в Новый год», — цитирует Лукашенко «РИА Новости».



Ранее президент России Владимир Путин на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге обсудил с Александром Лукашенко цены на газ.



Лукашенко заметил, что для белорусских потребителей газ стоит $130 за 1 тыс. куб. м, в то время как для россиян в соседней Смоленской области — $70.

В ответ Путин сказал, что если бы для Белоруссии была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $130. После этого президент России предложил продолжить дискуссию в закрытом режиме, передает «Интерфакс».

