Анас Гаффаров стал начальником Елабужского отдела ГИБДД

Анас Гаффаров назначен на должность начальника Елабужского отдела ГИБДД.

На этом посту Гаффаров сменил Ильназа Валиева, который стал заместителем начальника ОГИБДД УМВД России по Казани, сообщает газета «Новая Кама».

Анас Гаффаров родился в деревне Нурма Мамадышского района. Окончил Казанский юридический институт МВД РФ. В 1989 году начал работать в правоохранительных органах. С июля 2002-го был назначен на должность начальника МРЭО ГИБДД Елабужского ГРОВД. В марте 2018 года возглавил отдел ГИБДД Мамадышского района.



Напомним, что в конце октября в Новошешминском районе был назначен новый начальник полиции. Им стал подполковник Эдуард Жирнов. Ранее он занимал пост замначальника полиции отдела МВД России по Нурлатскому району.