В Новошешминском районе назначен новый начальник полиции

Новым руководителем ОМВД России по Новошешминскому району стал подполковник Эдуард Жирнов.



Его представил личному составу подразделения замминистра внутренних дел по РТ полковник внутренней службы Алексей Завгороднев, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

До этого Жирнов с 2013 года занимал пост заместителя начальника полиции (по оперативной работе) отдела МВД России по Нурлатскому району.

Ранее сообщалось, что новым руководителем ОМВД России по Лаишевскому району стал Радик Егоров. Напомним, до этого должность главы полиции Лаишевского района занимал экс-начальник отдела БОП МВД РТ Ильнар Залялов, подавший в отставку незадолго до возбуждения дела о получении взятки. На данный момент он находится под арестом до 27 октября. Подробнее — в материале «Реального времени».