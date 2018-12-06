Шесть игроков из Казани и Уфы вызваны в молодежную сборную России по хоккею
Штаб сборной России определился со списком кандидатов на участие в молодежном чемпионате мира (26 декабря — 5 января, Ванкувер/Виктория, Канада).
В списке представлены три уфимских игрока во всех линиях — вратарь Даниил Тарасов, защитник Марк Рубинчик и нападающий Павел Шэн.
Вызваны также хоккеисты казанского «Барса» — вратарь Амир Мифтахов, защитник Даниил Журавлев и форвард Артем Галимов.
До старта чемпионата мира молодежная сборная проведет три контрольных матча:
- 19 декабря в 4.00 (мск). Келовна. Россия — Швеция
- 21 декабря в 4.00. Кэмлупс. Россия — США
- 24 декабря в 3.30. Бернабю. Россия — Швейцария.
После игры со Швейцарией будет названа окончательная заявка на чемпионат мира из 23 хоккеистов.СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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