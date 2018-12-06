Шесть игроков из Казани и Уфы вызваны в молодежную сборную России по хоккею

Штаб сборной России определился со списком кандидатов на участие в молодежном чемпионате мира (26 декабря — 5 января, Ванкувер/Виктория, Канада).

В списке представлены три уфимских игрока во всех линиях — вратарь Даниил Тарасов, защитник Марк Рубинчик и нападающий Павел Шэн.

Вызваны также хоккеисты казанского «Барса» — вратарь Амир Мифтахов, защитник Даниил Журавлев и форвард Артем Галимов.



До старта чемпионата мира молодежная сборная проведет три контрольных матча:

19 декабря в 4.00 (мск). Келовна. Россия — Швеция

21 декабря в 4.00. Кэмлупс. Россия — США

24 декабря в 3.30. Бернабю. Россия — Швейцария.

После игры со Швейцарией будет названа окончательная заявка на чемпионат мира из 23 хоккеистов.