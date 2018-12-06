Общественник обнаружил «исчезнувшую» шапку Муртазы Рахимова на встрече с мэром Уфы

Общественный деятель и политолог Андрей Потылицын обнаружил на фотографии пресс-службы администрации Уфы «исчезнувшую» шапку Муртазы Рахимова на встрече с мэром города Ульфатом Мустафиным.

Потылицын сравнил две фотографии — снимок пресс-службы и стоп-кадр из эфира местного телеканала. На фотографии ведомства отсутствует шапка, которая находилась на шкафу в кабине.

«Чем не угодила шапка Рахимова в кадре на встрече нынешнего мэра — совершенно не понятно, но шапку зачем-то вырезали из кадра», – комментирует ситуацию общественник в социальных сетях.

Напомним, вчера глава администрации Уфы Ульфат Мустафин провел рабочую встречу с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Беседа проходила в дружеском формате.