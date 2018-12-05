Новости происшествий

13:58 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Программист в Иннополисе скончался из-за отсутствия скорой

12:09, 05.12.2018 4
Программист в Иннополисе скончался из-за отсутствия скорой
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Иннополисе скончался 35-летний программист Денис Хлякин. Предполагается, что мужчину можно было спасти, если бы в городе работала скорая помощь.

Хлякину стало плохо во время лекции в университете. Скорая, приехавшая из Верхнего Услона, отвезла мужчину в районную больницу с подозрением на внутреннее кровотечение. Однако из-за отсутствия аппарата УЗИ в больнице диагностировать причину плохого самочувствия у Хлякина не получилось. Мужчину повезли в 7-ю горбольницу Казани, где он скончался из-за разрыва крупного сосуда в области кишечника.

При этом в городе есть высокотехнологичный медцентр, куда привозят пациентов РКБ. Но центр не рассчитан на оказание стационарной помощи.

«Своей скорой в городе нет. Она приезжает на вызовы из Казани или Верхнего Услона <…> «Наш медцентр на оказание стационарной помощи изначально не был рассчитан», — пояснил «Вечерней Казани» руководитель медцентра «Иннополис» Равиль Гарипов.

Тем временем в мэрии «города будущего» заверили, что прилагают максимум усилий, чтобы в Иннополисе была открыта собственная подстанция скорой помощи.

Минздрав РТ произошедшее ЧП пока не комментирует. В ведомстве проводят расследование по факту скоропостижной смерти 35-летнего пациента.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 12:20
    Смерть во время чтения лекции...
    Слишком уж большая нагрузка на преподавателей...
    Ответить
  • Анонимно 12:31
    Зато там безпилотное такси есть
    Ответить
  • Анонимно 12:49
    Ну как так?
    Ответить
  • Анонимно 13:14
    Забавно, в медицинский центр Иннополиса закуплен самый современнейший аппарат УЗИ "...но центр не рассчитан на оказание стационарной помощи". В результате не проходивший мимо грибник или рыбак Дядя Вася, а здешний программист и преподаватель был увезён верхнеуслонской "скорой" в Верхний Услон. Где ( ВНИМАНИЕ !!!) аппарата УЗИ не оказалось, больного пришлось везти в Казань, время было потеряно. А не потому ли нет УЗИ в Верхнем Услоне, что все деньги пошли на оборудование Иннополиса? ???

    Может быть районную больницу Верхнеуслонского района пора делать в Иннополисе? Современные врачи, современное оборудование ... и шанс местным "горожанам" остаться в живых ...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты