Программист в Иннополисе скончался из-за отсутствия скорой

В Иннополисе скончался 35-летний программист Денис Хлякин. Предполагается, что мужчину можно было спасти, если бы в городе работала скорая помощь.



Хлякину стало плохо во время лекции в университете. Скорая, приехавшая из Верхнего Услона, отвезла мужчину в районную больницу с подозрением на внутреннее кровотечение. Однако из-за отсутствия аппарата УЗИ в больнице диагностировать причину плохого самочувствия у Хлякина не получилось. Мужчину повезли в 7-ю горбольницу Казани, где он скончался из-за разрыва крупного сосуда в области кишечника.



При этом в городе есть высокотехнологичный медцентр, куда привозят пациентов РКБ. Но центр не рассчитан на оказание стационарной помощи.

«Своей скорой в городе нет. Она приезжает на вызовы из Казани или Верхнего Услона <…> «Наш медцентр на оказание стационарной помощи изначально не был рассчитан», — пояснил «Вечерней Казани» руководитель медцентра «Иннополис» Равиль Гарипов.

Тем временем в мэрии «города будущего» заверили, что прилагают максимум усилий, чтобы в Иннополисе была открыта собственная подстанция скорой помощи.

Минздрав РТ произошедшее ЧП пока не комментирует. В ведомстве проводят расследование по факту скоропостижной смерти 35-летнего пациента.

