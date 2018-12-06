Россия отдаст Индии атомную подлодку в лизинг за 3,2 млрд долларов

Россия и Индия перешли к заключительному этапу сделки по получению в лизинг от России атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 971 для ВМС Индии. Стоимость контракта составит $3,2 млрд.



Соглашение обсуждалось во время визита в Россию на прошлой неделе делегации индийских ВМС, в составе которой были и финансисты. Делегация осмотрела в Северодвинске две атомные подлодки этого проекта — «Братск» и «Самара», ожидающие ремонта на судоремонтном заводе «Звездочка», передают «Ведомости». По словам эксперта, аренда индийцами АПЛ «Самара» серьезно ослабит российский ВМФ.

Напомним, аренда подводной лодки того же проекта «Чакра», на замену которой, по данным издания, пойдет АПЛ «Братск» или «Самара», стоила Индии $2,5 млрд за 10 лет и завершается в 2021 году.

Напомним, недавно Россия заключила с Индией контракт на поставку двух многоцелевых сторожевых фрегатов проекта 11356 за $950 млн. Также Россия поставит Индии пять полков ЗРС С-400.