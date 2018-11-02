Россия заключила контракт на поставку Индии двух фрегатов за $950 млн

Россия заключила с Индией контракт на поставку двух многоцелевых сторожевых фрегатов проекта 11356 за $950 млн.

Источник "Ведомостей", близкий к «Рособоронэкспорту» подтвердил, что контракт был заключен на прошлой неделе. Строительство фрегатов будет осуществляться на калининградском заводе «Янтарь».

Напомним, что во время визита президента России Владимира Путина в Дели подписан контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400. Подписание еще двух контрактов на $3,3 млрд — на поставку Индии четырех фрегатов проекта 11356 и 48 вертолетов Ми-17В-1 — было отложено. Поставки С-400 запланированы в 2020 году.