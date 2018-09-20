В России с 2019 года водителям начнут выдавать новые номерные знаки

В 2019 году в России начнут выдавать новые номерные знаки. Специальный ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств» утвержден приказом Росстандарта и вступает в силу с 1 января.

Стандарт предусматривает изменения размеров различных ТС. Мотоциклетные номера станут меньше в размерах в полтора раза, а знаки для японских праворульных авто формой будут напоминать квадрат, появятся особые номера для мопедов, а также для классических и спортивных автомобилей.

Отмечается, что образец номерных знаков почти готов для печати. Сейчас необходимо только создать более точную схему расположения букв и цифр внутри него, передает «Коммерсантъ».

Напомним, подобная информация об изменении формата номеров появлялась и в конце прошлого года. МВД тогда опровергло обсуждение изменений.