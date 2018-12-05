Ирландская рок-группа U2 возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года

Ирландская рок-группа U2 возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года по версии Forbes.

Группа в этом году заработала $118 млн. На втором месте рейтинга оказалась британская рок-группа Coldplay с доходом $115,5 млн. Третье место занял еще один представитель Великобритании, музыкант Эд Ширан, заработавший за год $110 млн.



В первую десятку вошли Бруно Марс ($100 млн), Кэти Перри ($83 млн), Тэйлор Свифт ($80 млн), Jay-Z ($76,5 млн), Guns N' Roses ($71 млн), Roger Waters ($68 млн) и Diddy ($64 млн).

В прошлом году первое место занял американский рэпер Шон Комбс, известный как Diddy ($130 млн), второе место досталось Beyonce ($105), а третье занял Drake ($94 млн).

