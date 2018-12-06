В Татарстане ожидается небольшой снег, туман и до -8°С

Сегодня, 6 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами слабый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер юго-восточный умеренный. На дорогах гололедица.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от -5°С до -10°C, при прояснениях до -15°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от -3°С до -8°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.



В Казани днем ожидается от -4°С до -6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -5°С до -8°С.

