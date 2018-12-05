Еськов будет судить матч «Уфы», Матюнин — «Рубина» в последнем туре 2018 года
Назначены арбитры, инспекторы и делегаты на матчи 17-го, заключительного в 2018 году тура Российской Премьер-лиги.
На матче «Краснодар» — «Уфа» 9 декабря отработают: судья — Алексей Еськов (Москва), ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва), резервный судья — Павел Кукуян (Сочи), инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), делегат РФПЛ — Салман Эсхаджиев (Грозный).
Встречу казанского «Рубина» против лидера чемпионата — «Зенита» в Санкт-Петербурге будет судить следующая бригада: главный судья — Алексей Матюнин (Москва), ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва), резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), инспектор — Александр Колобаев (Москва), делегат РФПЛ — Сергей Кочетов (Нижний Новгород).
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