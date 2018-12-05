Жители «Салават купере» предложили вернуть автобус до детской поликлиники на платной основе

Казанские власти объяснили отмену бесплатного автобуса от «Салават купере» до детской поликлиники в Юдино убыточностью рейса. Жители микрорайона предложили вернуть маршрут на платной основе.

«Автобус ездил ради 2—3 человек, остальные 40 пассажиров бесплатно ездили до развязки на Горьковском шоссе», — заявил глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

Комитет по транспорту казанской администрации пообещал проработать вопрос о перезапуске этого маршрута по предложению жителей «Салават купере», сообщается на портале мэрии.

Последние также пожаловались, что автобус маршрута №62 ходит с опозданием до 45 минут.

И.о. председателя комитета Ирина Чупрова рассказала, что ежедневно на маршрут выходят 16 автобусов, но при увеличении пассажиропотока их количество будет доведено до 22 единиц.