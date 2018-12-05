Павел Мамаев открыл счет на имя избитого водителя Первого канала

Футболист Павел Мамаев, задержанный по подозрению в избиении двух людей, на заседании суда заявил, что открыл счет на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

«На Соловчука был открыт счет. Он в любой момент может снять средства. Это характеризует мою расположенность к нему», — заявил Мамаев на слушании в суде.

Напомним, полузащитник ФК «Краснодар» вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным обвиняются в избиении Соловчука. После инцидента Соловчук был доставлен в больницу с сотрясением мозга.