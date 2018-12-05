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Павел Мамаев открыл счет на имя избитого водителя Первого канала

15:52, 05.12.2018 1
Павел Мамаев открыл счет на имя избитого водителя Первого канала
Фото: images.aif.ru

Футболист Павел Мамаев, задержанный по подозрению в избиении двух людей, на заседании суда заявил, что открыл счет на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

«На Соловчука был открыт счет. Он в любой момент может снять средства. Это характеризует мою расположенность к нему», — заявил Мамаев на слушании в суде.

Напомним, полузащитник ФК «Краснодар» вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным обвиняются в избиении Соловчука. После инцидента Соловчук был доставлен в больницу с сотрясением мозга.

СпортФутболОбществоПроисшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:11
    Сколько стоит сотрясение мозга от Мамаева?
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