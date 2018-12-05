Евросоюз согласовал санкции против девяти человек за организацию выборов в Донбассе

Послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций в отношении 9 физических лиц, ответственных за организацию и проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

«Послы согласовали санкции против 9 человек, которые несут ответственность за так называемые выборы в Восточной Украине», — передает ТАСС слова источника в дипкругах.

По словам дипломата, это решение должно быть теперь одобрено Советом ЕС, после чего будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу. Утвердить санкции главы МИД европейских государств должны на заседании 10 декабря.

Напомним, что о готовящихся санкциях сообщалось в понедельник, 3 декабря. По данным журналистов новые меры должны быть приняты до Рождества.

Накануне Герман Греф рассказал также о готовящихся санкциях США. По его словам, Вашингтон планирует внести в санкционный список два «некрупных» банка России.