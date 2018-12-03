СМИ: Евросоюз до Рождества введет новые санкции в отношении России

Европейский Союз в ближайшее время намерен ввести санкции против 5 лиц, причастных к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Решение о санкциях будет утверждено до Рождества.

Кроме того, в ближайшую среду будет принято решение ввести санкции против 9 лиц, причастных к выборам в ДНР и ЛНР, передает «Радио Свобода».

Официально Евросоюз пока не объявлял о намерении ввести санкции. Имена тех лиц, в отношении которых планируется принять меры.

Ранее в Госдепе США заявили о намерении ввести против России санкции из-за дела Скрипалей.