Прямые инвестиции из России в четыре офшорных государства превысили $290 млрд

Центробанк опубликовал данные о прямых инвестициях из России по состоянию на 1 июля 2018 года. Основными направлениями инвестиций из России стали офшорные государства, в которые в сумме направлено около $290 млрд.

Основными направлениями инвестиций из России стали офшорные государства — Кипр ($182 млрд), Нидерланды ($52,7 млрд), Британские Виргинские острова ($40,4 млрд рублей) и Люксембург ($15,4 млрд). Объем инвестиций в эти государства составил 63% от всего объема прямых инвестиций из России.



Общий объем инвестиций из РФ составил $462,9 млрд. Из них более $355 млрд российские предприятия и физические лица инвестировали в форме вложений в капитал зарубежных компаний.



Одновременно общий объем прямых исходящих инвестиций с 1 апреля этого года сократился на $24,6 млрд, следует из данных ЦБ.