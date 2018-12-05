Сенатор Валентина Петренко покинула Совфед
Сенатор от Хакасии Валентина Петренко покинула Совет Федерации после 17 лет работы в верхней палате российского парламента.
Петренко организовала движение «Матери России» и много внимания уделяла вопросам семьи и детства, взаимодействовала с институтами по защите прав детей, прав человека, сообщают «Вести.ru».
Отмечается, что сенатор также запомнилась благодаря своей необычной прическе.
Ранее СМИ сообщали, что место Петренко в Совфеде займет секретарь Хакасского отделения КПРФ по агитации и пропаганде, депутат горсовета Абакана Валерий Усатюк.ОбществоВласть
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