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Сенатор Валентина Петренко покинула Совфед

12:29, 05.12.2018
Сенатор Валентина Петренко покинула Совфед
Фото: council.gov.ru

Сенатор от Хакасии Валентина Петренко покинула Совет Федерации после 17 лет работы в верхней палате российского парламента.

Петренко организовала движение «Матери России» и много внимания уделяла вопросам семьи и детства, взаимодействовала с институтами по защите прав детей, прав человека, сообщают «Вести.ru».

Отмечается, что сенатор также запомнилась благодаря своей необычной прическе.

Ранее СМИ сообщали, что место Петренко в Совфеде займет секретарь Хакасского отделения КПРФ по агитации и пропаганде, депутат горсовета Абакана Валерий Усатюк.

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