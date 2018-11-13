Совфед покинет сенатор Валентина Петренко — СМИ

Победивший во втором туре выборов главы Хакасии Валентин Коновалов назначит своим представителем в Совете Федерации секретаря Хакасского отделения КПРФ по агитации и пропаганде, депутата горсовета Абакана Валерия Усатюка.

При регистрации кандидатом на выборы Коновалов внес три предложения по возможным кандидатурам в сенаторы: Валерия Шулбаева, бывшего депутата Верховного совета Валерия Лушникова и Усатюка.



Источник РБК, близкий к руководству региона, заявил, что Усатюк — самый подходящий вариант. Собеседник в ЦК КПРФ подтвердил, что новым сенатором, «по всей видимости, станет Усатюк».



Он должен сменить представителя экс-главы Хакасии Виктора Зимина Валентину Петренко, известную своей оригинальной прической. Она занимает кресло сенатора с апреля 2001 года. Сама Петренко отказалась комментировать эту ситуацию.

Напомним, что единственный кандидат на пост главы Хакасии Валентин Коновалов, представляющий КПРФ, победил на выборах. За него проголосовали более 57% избирателей.