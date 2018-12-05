РЖД закрыло сделку по продаже «Ремпутьмаша» за 3,6 млрд рублей

ОАО «РЖД» закрыло сделку по продаже 75% минус две акции калужского завода путевых машин «Ремпутьмаш». Об этом госхолдинг сообщил на сайте раскрытия информации. Согласно сообщению, после продажи доля «РЖД» в капитале завода сократилась с 99,99 до 25%.

Судя по информации на сайте «РЖД», аукцион по продаже акций состоялся 4 октября, акции были куплены за 3,63 млрд рублей. Покупатель не называется.

Доля в «Ремпутьмаше» продавалась в соответствии с распоряжением правительства РФ от 11 февраля 2014 года, организатором конкурса выступал банк ВТБ. Сейчас завод «Ремпутьмаш» имеет 6 филиалов и 6 дочерних обществ. В основном предприятие занимается строительством и оснащением железных дорог комплексами путевой техники, производством путевых машин и запчастей к ним.