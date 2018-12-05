Эксперт спрогнозировал рост курса доллара на сегодня выше 67 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в боковом тренде в интервале 66,45—67,35 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.



По словам эксперта, нефть опустилась до отметки в 60,98 долл./бар., а курс рубля вырос до 66,86 руб./дол. Согласно информации Reuters, страны ОПЕК потребовали от России сократить добычу на 250—300 тыс. бар./день.

Также в преддверии заседаний ОПЕК, ОПЕК+ ЦРУ опубликовало доклад о причастности наследного принца Саудовской Аравии к убийству журналиста Джамаля Хашогджи. Это могут использовать как инструмент давления на позицию королевства по сокращению объемов добычи.

Отмечается, что Всемирный Банк ухудшил прогноз по росту экономики РФ. По мнению организации, влияние торговых войн еще пока не максимально, и российская экономика замедлит темпы своего развития в 2019 году до 1,5%.