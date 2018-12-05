Депутат Госдумы предложил отменить налог на автомобили старше 10 лет

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Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на автомобили старше 10 лет и рыночной стоимостью менее 1 млн рублей.



По его словам, большинство россиян покупает такие автомобили из-за невысокого уровня благосостояния.

«В данном случае авто ему [водителю] нужно, чтобы изредка им пользоваться в исключительных случаях. Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния», — передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо депутата главе Минпромторга Денису Мантурову.

Он отметил, что несправедливым является и расчет транспортного налога, исходящий из мощности двигателя, так как «два автомобиля одинаковой мощности, но разных лет производства обладают огромной разностью в стоимости».

Ранее Минпромторг РФ сократил перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. Так, из перечня исчезло 86 автомобилей, среди которых — некоторые модели Audi (-10), Mercedes-Benz (-25), Bentley (-8), Jaguar (-5), Land Rover (-5) и других.