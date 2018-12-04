Минниханов ознакомился с новыми проектами финской строительной компании «ЮИТ»

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в Хельсики встретился с руководством финской строительной компании «ЮИТ» и ознакомился с ее новыми проектами — городским комплексом Tripla и библиотекой Oodi.

Первый проект предполагает развитие небольшого района Пасила, который в перспективе должна стать вторым центром Хельсинки. В него войдут жилые дома, коммерческие центры, торговые площадки, новый транспортно-пересадочный узел с автобусным и ЖД вокзалами и будущие станции метро, передает пресс-служба президента РТ.

Затем Минниханов посетил новую центральную городскую библиотеку Oodi. В ней, помимо залов для проведения лекций и мероприятий, есть студии, игровые комнаты, рабочие и конференц-залы, помещения для семинаров. На третьем этаже расположены книжный магазин и место для отдыха.

Ранее президент РТ обсудил проекты создания ветроэнергетических станций с финской компанией Fortum. Также в присутствии Минниханова состоялось подписание документов о сотрудничестве между казанским IT-парком и финскими Business Oulu и Helsinki Business Hub.