Казанский IT-парк договорился о сотрудничестве с финскими Business Oulu и Helsinki Business Hub

В Хельсинки состоялось подписания документов о сотрудничестве между казанским IT-парком и финским агентством развития предпринимательства Business Oulu. Также IT-парк договорился о взаимодействии с инвестиционным агентством Helsinki Business Hub.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, документы были подписаны в присутствии Рустама Минниханова и министра экономики Финляндии господином Мики Линтиля.

Президент РТ отметил системное развитие деловых контактов между Татарстаном и Финляндией в рамках российско-финляндских отношений. По его словам, В 2017 году объемы взаимной торговли достигли $560 млн, что в 1,5 раза выше уровня 2016 года.

В числе перспективных направлений для дальнейшего сотрудничества Минниханов назвал сферу образования, инфокоммуникационные технологии, транспорт и логистику, переработку отходов и другие сферы.



Ранее президент РТ обсудил проекты создания ветроэнергетических станций с финской компанией Fortum.