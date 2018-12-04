ФИФА опубликовала заработки российских клубов по итогам ЧМ-2018

ФИФА опубликовала информацию о компенсациях, которые получат клубы за участие своих футболистов в чемпионате мира — 2018. Российские команды заработали 10,3 миллиона долларов.

В десятку первых входит казанский «Рубин» — 633 тысячи долларов. ФК «Уфа» заработал 55 тысяч, и это предпоследний результат.



Больше всех получил «Зенит» (1,81 миллиона), на втором месте — ЦСКА (1,77 миллиона), на третьем — «Локомотив» (1,67 миллиона).

Далее идут «Краснодар» (1,22 миллиона), «Спартак» (965 тысяч), «Ростов» (890 тысяч), «Ахмат» (670 тысяч), «Амкар» (314 тысяч), «Арсенал» (165 тысяч), «Крылья Советов» (82 тысячи), «Анжи» (38 тысяч).