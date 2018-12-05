В Татарстане ожидается небольшой снег и до -6°С

Сегодня, 5 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами слабый снег.

Ветер южный умеренный. На дорогах гололедица.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от -6°С до -11°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от -1°С до -6°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.



В Казани днем ожидается от -2°С до -4°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -4°С до -6°С.

