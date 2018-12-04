ВЭБ подал иск о личном банкротстве Евгении Даутовой

«Внешэкономбанк» (ВЭБ) подал в Арбитражный суд Татарстана иск о личном банкротстве бывшего председателя правления «Спурт Банка» Евгении Даутовой. Согласно картотеке суда, заявление зарегистрировано 30 ноября, подробностей претензий на сайте суда пока нет.

ВЭБ уже долгое время судится с подконтрольной Даутовой компанией «КЗСК-Силикон» из-за кредитов, которые банк предоставлял на строительство одноименного завода. В 2014 году банк открыл «КЗСК-Силикону» кредитную линию с лимитом 7,8 млрд рублей, однако в 2016 году свернул финансирование из-за удорожания проекта. В результате завод так и не был достроен, а у «КЗСК-Силикона» остался долг перед ВЭБ в размере 3,7 млрд рублей.

Как ранее писало «Реальное время», в январе «Внешэкономбанк» претендовал на личное имущество Даутовой, поскольку оно находилось в залогах по кредитам.