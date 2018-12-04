Суд приостановил работу кафе «Мафия» в Перми из-за отравления посетителей

Мотовилихинский районный суд временно приостановил работу кафе «Мафия» на улице Целинной, 43.

Основанием для решения суда стала проверка специалистов регионального Роспотребнадзора в заведении. Ранее были зафиксированы четыре случая острого гастроэнтерита у пермяков, съевших продукцию в общепите, пояснили в ведомстве.

По решению суда деятельность заведения приостановлена на три месяца. Санитарно–эпидемиологическое расследование продолжается.

Добавим, кафе «Мафия» специализируется на приготовлении японских роллов и суши, а также пиццы и бизнес-обедов.

Напомним, в начале октября жительница Перми отсудила у суши-кафе 70 тысяч рублей за некачественные роллы.