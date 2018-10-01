Жительница Перми отсудила у суши-кафе 70 тысяч рублей за некачественные роллы

Жительница Перми добилась в суде возмещения морального вреда за некачественные роллы.

Как рассказали в Мотовилихинском районном суде, в октябре 2017 года четверо пермяков заказали сет роллов в суши-кафе Sushilife. В результате у них было зарегистрировано отравление. Одна из пострадавших была госпитализирована в инфекционное отделение медико-санитарной части.

По данному факту специалисты Роспротребнадзора проверили проверку в заведении, где выявили, что случаи инфекционного заболевания у пострадавших связаны с употреблением пищи из кафе.

В итоге между девушкой и предпринимателем было заключено мировое соглашение, по условиям которого бизнесмен обязался возместить суммы морального и материального ущерба в размере 70 тысяч рублей.

Напомним, в августе в Перми на свадьбе отравились 24 человека.