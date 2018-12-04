СМИ: сотрудники ФБК получали биткоины с Запада и вносили их как «пожертвования» Навальному

Президентскую кампанию оппозиционера и блогера Алексея Навального спонсировали сотрудники Фонда борьбы с коррупцией. Предполагается, что им деньги перечисляли западные фонды в биткоинах.

По заявлениям Навального, он получил за полтора года, с декабря 2016 по март 2018 года включительно, 372,8 млн рублей от своих сторонников.

«Весь «народный краудфандинг» — был всего лишь операцией прикрытия по тайному финансированию кампании Навального западными фондами через криптовалютную платформу Blockchain.com», — пишет Агентство федеральных расследований FLB, изучив историю личного биткойн-кошелька руководителя предвыборного штаба Навального Леонида Волкова.

По данным расследования, средства перечислялись из западных фондов, обналичивались Волковым и впоследствии передавались сотрудникам ФБК для внесения «личных» пожертвований на счета кампании в Сбербанке и Альфа-банке.

Отмечается, что крупные пожертвования приходили с регулярностью каждые девять дней в течение полутора лет. При этом 94% или 1,5 млн долларов в биткоинах были крупные переводы и только 6% или 100 тыс. долларов от общей суммы составили студенческие пожертвования.

Согласно опубликованным данным, юрист ФБК Вячеслав Гимади пожертвовал 2,45 млн рублей, глава социологической службы ФБК Анна Бирюкова — 1,1 млн, юрист ФБК Евгений Замятин — почти 2 млн, Роман Рубанов — 4 млн, Руслан Шаввединов — 15,5 млн, Анна Чехович — 17,3 млн рублей.