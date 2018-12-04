Защитник «Ак Барса» Педан вызван в сборную России
Штаб сборной России по хоккею назвал состав на второй этап Евротура — Кубок Первого канала.
Из «Ак Барса» вызван только защитник Андрей Педан. Любопытно, что в клубе игрок не попадает в состав с 22 ноября, но уже второй раз в сезоне вызывается в сборную России.
Полностью состав сборной на Кубок Первого канала выглядит так:
Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).
Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все — ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба — СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).
Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все — СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба — «Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив»).
Кубок Первого канала — этап Евротура, традиционный международный хоккейный турнир с участием национальных сборных России, Финляндии, Швеции и Чехии. В 2018 году матчи пройдут 13, 15 и 16 декабря в Ледовом дворце на территории «Парка Легенд».
Особенностью турнира в этом году станет проведение матча между сборными России и Финляндии 16 декабря на футбольном стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт ФХР.
Расписание матчей Кубка Первого канала
13 декабря (четверг)
18.45 Швеция — Россия
Финляндия —Чехия (вынесенный матч, проводится в Тампере)
15 декабря (суббота)
11.30 Финляндия — Швеция
15.45 Россия — Чехия
16 декабря (воскресенье)
14.00 Чехия — Швеция
17.00 Россия — Финляндия (матч в Санкт-Петербурге)
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