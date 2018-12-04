Защитник «Ак Барса» Педан вызван в сборную России

Штаб сборной России по хоккею назвал состав на второй этап Евротура — Кубок Первого канала.

Из «Ак Барса» вызван только защитник Андрей Педан. Любопытно, что в клубе игрок не попадает в состав с 22 ноября, но уже второй раз в сезоне вызывается в сборную России.

Полностью состав сборной на Кубок Первого канала выглядит так:



Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).



Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все — ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба — СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).



Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все — СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба — «Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив»).



Кубок Первого канала — этап Евротура, традиционный международный хоккейный турнир с участием национальных сборных России, Финляндии, Швеции и Чехии. В 2018 году матчи пройдут 13, 15 и 16 декабря в Ледовом дворце на территории «Парка Легенд».



Особенностью турнира в этом году станет проведение матча между сборными России и Финляндии 16 декабря на футбольном стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт ФХР.



Расписание матчей Кубка Первого канала



13 декабря (четверг)

18.45 Швеция — Россия

Финляндия —Чехия (вынесенный матч, проводится в Тампере)



15 декабря (суббота)

11.30 Финляндия — Швеция

15.45 Россия — Чехия



16 декабря (воскресенье)

14.00 Чехия — Швеция

17.00 Россия — Финляндия (матч в Санкт-Петербурге)