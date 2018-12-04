Уфа примет II Российско-Китайские молодежные зимние игры — 2018

С 15 по 18 декабря в Уфе пройдут II Российско-Китайские молодежные зимние игры 2018 года.

В соревнованиях примут участие по 98 спортсменов с каждой из сторон. Российскую Федерацию представят атлеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Самарской, Смоленской, Омской, Сахалинской, Мурманской, Свердловской, Тверской, Кемеровской, Челябинской областей, Татарстана, Удмуртии, Башкортостана, Мордовии и Красноярского края.

В программу Игр-2018 вошли пять видов спорта: лыжные гонки, фигурное катание, сноуборд, хоккей и конькобежный спорт (шорт-трек).

Соревнования пройдут на лучших спортивных площадках Уфы:

УСА «Уфа-Арена» примет хоккей и шорт-трек, СШОР по горнолыжному спорту города Уфы — сноуборд, Дворец спорта — фигурное катание, а спортивно-оздоровительный комплекс «Биатлон» — лыжные гонки.