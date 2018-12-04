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Роструд напомнил о шести рабочих днях подряд перед новогодними каникулами

12:31, 04.12.2018
Роструд напомнил о шести рабочих днях подряд перед новогодними каникулами
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Последняя рабочая неделя в 2018 году будет шестидневной — с понедельника по субботу.

«Соответственно, выходной день с субботы, 29 декабря, перенесен на понедельник, 31 декабря», — цитирует «Интерфакс» замглавы Федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловца.

По его словам, вариант длинной рабочей недели был выбран, чтобы не прерывать новогодние каникулы.

Напомним, россиян ждут десять выходных (с 30 декабря по 8 января), а первый рабочий день 2019 года выпадет на среду, 9 января.

Общество
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