Новости общества

13:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Франция введет мораторий на повышение налогов на топливо после протестов

12:18, 04.12.2018 1
Франция введет мораторий на повышение налогов на топливо после протестов
Фото: ikirov.ru

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп намерен объявить мораторий на повышение налогов на топливо после массовых протестов населения.

Повышение налогов может быть отсрочено на несколько месяцев и будет сопровождаться другими мерами для умиротворения протестующих, сообщает AFP со ссылкой на источники в правительстве.

Напомним, протесты против запланированного с 1 января повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября, когда по всей стране на улицу вышли 120 тыс. человек. Французское правительство оправдывает повышение налогов на топливо экологической необходимостью.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:33
    Французы просто бесятся... не понимаю тихо ... НЕОБХОДИМОСТЬ...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты