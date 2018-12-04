Франция введет мораторий на повышение налогов на топливо после протестов

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп намерен объявить мораторий на повышение налогов на топливо после массовых протестов населения.



Повышение налогов может быть отсрочено на несколько месяцев и будет сопровождаться другими мерами для умиротворения протестующих, сообщает AFP со ссылкой на источники в правительстве.

Напомним, протесты против запланированного с 1 января повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября, когда по всей стране на улицу вышли 120 тыс. человек. Французское правительство оправдывает повышение налогов на топливо экологической необходимостью.