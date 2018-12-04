Fitch подтвердило рейтинги Татарстана и Башкортостана на уровне «BBB-»

Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта двух регионов Приволжского федерального округа — Татарстана и Башкортостана — на уровне «BBB-» (хорошая кредитоспособность, низкие ожидания по рискам). Для обеих республик по рейтингам установлен «позитивный» прогноз.

Подтверждение рейтингов Татарстана и Башкортостана говорит о не изменившемся сценарии в отношении сильных бюджетных показателей, отмечает агентство. При этом рейтинги республик сдерживаются суверенным рейтингом России, который сейчас установлен на аналогичном уровне.

По оценкам Fitch, промежуточные бюджетные показатели Татарстана поддерживаются на хорошем уровне — общий профицит бюджета по итогам 9 месяцев составляет около 13%. В среднесрочной перспективе показатели останутся такими же.

Промежуточный профицит в Башкортостане за 9 месяцев составил 32,8 млрд рублей. Вместе с тем, к концу года агентство ожидает сокращения профицита (примерно до 6%), так как в IV квартале республика, вероятно, будет осуществлять ряд бюджетных расходов.