Минниханов назвал мэра Казани главным имамом города

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал мэра Казани «главным имамом города».

«Это здешняя хозяйка, наш посол, наш имам и наш главный имам Казани», — перечислил президент Татарстана делегацию РТ, при этом указав сначала на председателя Исламского общества Казани Голден Бетретдин, а затем чрезвычайного и полномочного посла РФ в Финляндии Павла Кузнецова.

Главным казанским имамом Минниханов назвал мэра столицы Татарстана. Кроме них за столом присутствует заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

Такое заявление прозвучало во время прямого эфира в Instagram Рустама Минниханова во время встречи с местной общиной татар в Финляндии.

Ранее Минниханов поблагодарил финских татар за сохранение родного языка и поставил местную общину в пример того, как, успешно адаптируясь в другой стране, можно на протяжении долгих десятилетий бережно хранить свои национальные традиции.

Напомним, Рустам Минниханов прибыл в Финляндию с рабочим визитом накануне. В Хельсинки у президента РТ запланирована встреча с президентом страны Саули Ниинисте и ряд встреч с представителями местных компаний.