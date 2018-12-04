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БК «Уфимец» продолжает побеждать

11:03, 04.12.2018
БК «Уфимец» продолжает побеждать
Фото: vk.com/bcufimets

В первом гостевом матче против барнаульского «Алтай-Баскет» в рамках чемпионата Суперлиги России второго дивизиона баскетболисты «Уфимца» одержали 11-ю победу. Счет этого поединка — 82:77.

Уфимцы удачно начали игру, но во второй половине хозяева площадки действовали уверенно и едва не догнали соперника. У уфимской команды было очень много потерь на подборах под щитом.

«Уфимец» сохраняет лидерство в чемпионате, набрав 24 очка в 13 матчах (11 побед, два поражения (одно — в овертайме).

Вторая игра в Барнауле между этими соперниками пройдет 4 декабря.

СпортБаскетбол Башкортостан
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