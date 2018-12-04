БК «Уфимец» продолжает побеждать

В первом гостевом матче против барнаульского «Алтай-Баскет» в рамках чемпионата Суперлиги России второго дивизиона баскетболисты «Уфимца» одержали 11-ю победу. Счет этого поединка — 82:77.

Уфимцы удачно начали игру, но во второй половине хозяева площадки действовали уверенно и едва не догнали соперника. У уфимской команды было очень много потерь на подборах под щитом.

«Уфимец» сохраняет лидерство в чемпионате, набрав 24 очка в 13 матчах (11 побед, два поражения (одно — в овертайме).



Вторая игра в Барнауле между этими соперниками пройдет 4 декабря.

