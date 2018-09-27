Новости общества

18:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госдума приняла закон о конфискации денег коррупционеров в пользу ПФР

17:45, 27.09.2018
Госдума приняла закон о конфискации денег коррупционеров в пользу ПФР
Фото: pixabay.com

Госдума РФ одобрила в третьем, окончательном чтении закон о передаче средств, конфискованных у коррупционеров, в Пенсионный фонд России.

Кроме того, в фонд будут отправлять деньги, полученные от продажи имущества, конфискованного у преступников, передает «Коммерсант».

Если закон одобрит Совет Федерации и подпишет президент, он начнет действовать с 1 января 2019 года.

Напомним, сегодня Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о пенсионной реформе.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты