Госдума приняла закон о конфискации денег коррупционеров в пользу ПФР

Госдума РФ одобрила в третьем, окончательном чтении закон о передаче средств, конфискованных у коррупционеров, в Пенсионный фонд России.

Кроме того, в фонд будут отправлять деньги, полученные от продажи имущества, конфискованного у преступников, передает «Коммерсант».

Если закон одобрит Совет Федерации и подпишет президент, он начнет действовать с 1 января 2019 года.

Напомним, сегодня Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о пенсионной реформе.