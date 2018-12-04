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Происшествия

В Москве бизнесмена из Уфы ограбили на 40 млн рублей

10:47, 04.12.2018 1
В Москве бизнесмена из Уфы ограбили на 40 млн рублей
Фото: pixabay.com

В московской квартире на Волгоградском проспекте в понедельник, 4 ноября, был ограблен предприниматель из Уфы.

Потерпевший обратился в полицию. По его словам, четыре человека напали на него и отобрали сумку с деньгами. В ней находилось 41 млн рублей. Коммерсант отметил, что средства были с его предприятия.

По предварительным данным, грабители скрылись с места преступления на черном «Мерседесе». План по оперативному задержанию преступников на улицах города успеха не принес. У полиции есть описание внешности похитителей, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Фамилию потерпевшего следствие не раскрывает.

Напомним, ранее в Оренбурге из машины депутата горсовета похитили 200 тыс. рублей.

Происшествия Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:26
    свою долю он получит ... а кого кинул - вопрос...
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