В Оренбурге из машины депутата горсовета похитили 200 тысяч рублей

Жертвой ограбления в Оренбурге стал депутат горсовета Игорь Шепель.

На Нежинском шоссе из люксового внедорожника депутата неизвестные похитили 200 тысяч рублей, когда мужчина отправился в придорожный магазин. Однако злоумышленников удалось найти по горячим следам благодаря видеокамерам.

Как оказалось, силовики задержали банду грабителей, которые являются серийными преступниками. За их плечами более десятка краж, сообщает сетевое издание «56 медиа».

Впоследствии народный избранник поблагодарил сотрудников полиции за оперативность и профессионализм.

Напомним, ранее в Кирове на 53-м году жизни скончался депутат, выступавший за повышение пенсионного возраста.

