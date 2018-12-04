Александр Гуськов о «Салавате Юлаеве»: «Может, новая кровь поможет команде»

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал «Чемпионату» неудачную игру «Салавата Юлаева» в последних матчах:

— Тяжело однозначно сказать, в чем причина слабых результатов в последних матчах, тут надо копаться, причем копаться внутри команды. Может быть, это легкая паника после пары поражений, плюс с «Авангардом» отсутствовали ведущие игроки — Бурдасов и Умарк. Не сказал бы, что в команде нет лидеров, но в последнее время нужен человек, который бы повел за собой, чтобы это выражалось не только в заброшенных голах, но чтобы он был стержнем внутри команды, который добавлял не эмоций и других ощущений. Не только тренер может донести что-то до игроков, внутри коллектива тоже должен быть кремень, который бы направил всю команду в нужное русло.

Рубить с плеча нельзя, тренер молодой, руководители дали ему шанс. Если сейчас произойдет смена тренера, значит, руководители признают свою ошибку, и вся вина останется только на тренере. Рано принимать такие решения. Вариант с усилением тренерского штаба — это неплохая идея, может быть, новая кровь поможет команде. Это один из вариантов. Думаю, тренерский штаб будет пробовать Бурмистрова в связке с Умарком. У Александра есть еще один шанс доказать, что он отличный игрок. В Казани ему не удалось себя проявить, а в «Салавате» есть все шансы себя показать. Если этого не случится, уже будут определенные выводы по его игре, — сказал Гуськов.

