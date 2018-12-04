Альфа-Банк в Республике Татарстан раскрыл финансовые показатели по итогам 9 месяцев 2018 года

По данным финансовой отчетности за 9 месяцев 2018 года операционная прибыль Альфа-Банка в Республике Татарстан выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила более 2,5 млрд рублей.



Совокупный кредитный портфель банка в регионе увеличился на 20% до 92,75 млрд рублей. На 1 октября 2018 года корпоративный кредитный портфель составляет 85,39 млрд рублей. Средства клиентов юридических лиц — депозиты и текущие счета — увеличились в два раза до 37 млрд рублей.

«Мы традиционно обслуживаем большое количество компаний-участников ВЭД, которые для проведения международных расчетов активно используют бивалютные сделки. С начала года спрос на такой инструмент у наших клиентов вырос почти в три раза, — комментирует Владислав Абрамов, управляющий ОО «Казанский» Альфа-Банка. — Нашим клиентам мы предлагаем различные программы, в рамках которых они получают не только выгодные условия обслуживания по сделкам лизинга, факторинга, вексельного кредитования и др., но и профессиональные консультации клиентских менеджеров. В Закамской зоне в этом году мы отмечаем заметный прирост среди клиентов малого бизнеса, наша доля рынка в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске составила уже более 15%».

На 1 октября 2018 года кредитный розничный портфель вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 7,4 млрд рублей. Средства клиентов-физических лиц — депозиты и текущие счета — увеличились на 23% до 7,3 млрд рублей.

В 2018 году Альфа-Банк в Республике Татарстан активно развивал дистанционные каналы банковского обслуживания. С начала года общее количество пользователей мобильным приложением «Альфа-Мобайл» (16+) увеличилось на 15%. Сегодня больше половины клиентов Альфа-Банка в Республике Татарстан проводят свои операции в мобильном приложении.





АО «Альфа-Банк»

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