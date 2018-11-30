«Ак Барс» победил «Локомотив» со счетом 5:3
Казанский «Ак Барс» разгромил «Локомотив» из Ярославля в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра прошла в столице Татарстана и завершилась со счетом 5:3. В составе «Ак Барса» забили Роман Манухов, Артем Михеев, Владимир Ткачев, Джастин Азеведо и Роб Клинкхаммер. Ярославская команда ответила шайбами Артура Каюмова, Артема Ильенко и Андрея Локтионова.
Ранее «Ак Барс» разгромил «Торпедо» со счетом 5:1.
Следующий матч казанцы проведут 3 декабря против «Северстали» из Череповца.СпортХоккей Татарстан
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