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«Ак Барс» победил «Локомотив» со счетом 5:3

21:30, 30.11.2018
«Ак Барс» победил «Локомотив» со счетом 5:3
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» разгромил «Локомотив» из Ярославля в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра прошла в столице Татарстана и завершилась со счетом 5:3. В составе «Ак Барса» забили Роман Манухов, Артем Михеев, Владимир Ткачев, Джастин Азеведо и Роб Клинкхаммер. Ярославская команда ответила шайбами Артура Каюмова, Артема Ильенко и Андрея Локтионова.

Ранее «Ак Барс» разгромил «Торпедо» со счетом 5:1.

Следующий матч казанцы проведут 3 декабря против «Северстали» из Череповца.

СпортХоккей Татарстан
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