Порошенко предложил Раде разорвать договор о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

«Думаю, парламент сможет поддержать», — приводит «РИА Новости» слова представителя украинского президента в парламенте Ирины Луценко.

Напомним, что соответствующий договор между Россией и Украиной был заключен в 1997 году на 20 лет. В ноябре российские пограничники захватили три судна ВМС Украины в Керченском проливе. Теперь отношения стран вновь стали ухудшаться. Киев ввел на месяц военное положение и запретил въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.