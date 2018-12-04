В Татарстане ожидается небольшой снег и до -7°С
Сегодня, 4 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег.
Ветер южный умеренный. На дорогах гололедица.
Минимальная температура воздуха ночью по республике от -5°С до -10°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от -2°С до -7°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В Казани днем ожидается от -3°С до -6°С. В Набережных Челнах температура воздуха также составит от -3°С до -6°С.Общество Татарстан
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