Полицейские задержали водителя Land Cruiser, сбившего пешехода в центре Перми

Фото: 59.мвд.рф

Полиция задержала водителя Toyota Land Cruiser, который в центре Перми сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в воскресенье днем, 2 декабря, на перекрестке улицы Революции и Комсомольского проспекта. 42-летний водитель внедорожника при повороте направо наехал на 17-летнего подростка, после чего скрылся.

В пресс-службе МВД по Пермскому краю сообщили, что несовершеннолетний пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП он получил ушиб ноги и был доставлен в больницу.

В настоящее время вынесено определение о возбуждении дела и проведении административного расследования по данному факту. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее стало известно, что водитель правительственного Land Cruiser, насмерть сбивший пешехода в Перми, отстранен от работы.