В Татарстане 7,7% населения находится за чертой бедности

В Татарстане за чертой бедности находятся около 30 тыс. человек, что составляет 7,7% от общей численности населения.



Ранее стало известно, что Татарстан примет участие в эксперименте по снижению бедности.

«Максим Топилин только анонсировал проект. Республика получила от министерства труда России предложение принять в нем участие и подтвердила свою готовность», — цитирует РБК замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ Наталью Бутаеву.

Ранее сообщалось, что Минтруд с 2019 года начнет пилотные проекты по учету малообеспеченных семей в восьми российских регионах, среди них — Татарстан. Самые эффективные модели вывода граждан из состояния бедности с 2021 года правительство распространит на всю страну.