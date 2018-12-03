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В Татарстане 7,7% населения находится за чертой бедности

13:30, 03.12.2018 1
В Татарстане 7,7% населения находится за чертой бедности
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Татарстане за чертой бедности находятся около 30 тыс. человек, что составляет 7,7% от общей численности населения.

Ранее стало известно, что Татарстан примет участие в эксперименте по снижению бедности.

«Максим Топилин только анонсировал проект. Республика получила от министерства труда России предложение принять в нем участие и подтвердила свою готовность», — цитирует РБК замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ Наталью Бутаеву.

Ранее сообщалось, что Минтруд с 2019 года начнет пилотные проекты по учету малообеспеченных семей в восьми российских регионах, среди них — Татарстан. Самые эффективные модели вывода граждан из состояния бедности с 2021 года правительство распространит на всю страну.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:35
    надо черту перерисовать
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