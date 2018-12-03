Дмитрий Черышев: «В октябре—ноябре у нас была черная полоса»

Главный тренер ФК «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев в интервью пресс-службе клуба подвел итог первой части чемпионата Футбольной национальной лиги.



— Я очень рад, что команда решает поставленные задачи, находясь в группе лидеров. Первый круг мы завершили на четвертом месте, а перед уходом на зимний перерыв делим 4—5-ю строчки с ФК «Чертаново». Считаю, что после первого круга команда немного испугалась места в таблице. Кто-то из игроков позволил себе расслабиться, кто-то даже возомнил о себе, а футбол подобных вещей не прощает. Поэтому в октябре—ноябре у нас была черная полоса. Переломным стал матч с «Тамбовом». Победа в нем была очень важна для нас во всех отношениях, — считает наставник.

После 24 игр в активе нижегородского клуба 38 очков, он делит 4—6-е места с «Чертаново» и «Сочи».

