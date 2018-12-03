Капитан БК «Уфимец» Артем Исаков: «Было весело, но по прилету нас наказали»

Капитан БК «Уфимец» Артем Исаков в интервью «Реальному времени» поделился курьезным случаем в аэропорту.



— Как-то в составе «Химок» мы поехали в Испанию на международный турнир, заняли вроде бы второе место. Турнир запомнился на всю жизнь, поскольку там были команды со всей Европы, например литовский «Жальгирис». Многие игроки того турнира сейчас выступают в НБА. А курьез в том, что мы вместе с Тимофеем Мозговым и моим другом Валентином Новиковым пропустили наш рейс в Москву во время пересадки в Мадриде. Нам было всего по 18 лет, это была одна из наших первых поездок за границу. Весь день провели в Мадриде, не знали ни языка, ни города, это был шок. Было весело, но по прилету нас наказали, — рассказал баскетболист.

Уфимская команда лидирует в чемпионате Суперлиги-2 российского баскетбола. Очередные матчи башкирский клуб проведет в гостях 3—4 декабря против «Алтай-Баскета».

