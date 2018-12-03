Уфимский «Салават Юлаев» впервые сыграет в Балашихе

3 декабря уфимский «Салават Юлаев» начинает очередную выездную серию в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Первым соперником будет омский «Авангард» в Балашихе.

Омичи лидируют в Дивизионе Чернышева, набрав 48 очков в 34 матчах. Уфимцы, проиграв дома три матча подряд, опустились на третье место в своем дивизионе, 40 очков в 33 матчах.

В своих недавних поединках «Салават» проиграл дома «Адмиралу», забросив лишь в большинстве и не забив ни одного буллита из 10 — 1:2. Омичи после двух побед над «Слованом» (4:1) и лидером Востока «Автомобилистом» (3:0) в домашнем матче уступили магнитогорскому «Металлургу» — 1:2.

С «Авангардом» уфимцы встречались дважды дома в текущем сезоне, первую игру выиграли уфимские хоккеисты 3:2, вторую — омичи в овертайме 1:0.







